Норвегия рассказала о репетиции российской атаки с 11 бомбардировщиками

Россия отрепетировала нападение на норвежский арктический радар. Об этом рассказал директор Разведывательной службы Норвегии генерал-лейтенант Мортен Хага Лунде (Morten Haga Lunde), пишет The Barents Observer.

По его словам, ложная атака была совершена еще 14 февраля 2018 года. В ней участвовало 11 бомбардировщиков Су-24, вылетевших с аэродрома Мончегорск в Мурманской области. Они пролетели над Баренцевым морем, сменили курс практически на 180 градусов и сымитировали атаку в направлении города Вардё. Развернулись они в непосредственной близости от норвежской границы.

Лунде отметил, что сценарий атаки похож на произошедшее 24 марта 2017 года. Тогда российские самолеты также имитировали атаку, однако их было меньше.

Директор Разведывательной службы отметил, что риторика Москвы в отношении Норвегии стала острее. «Нет никаких признаков того, что отношения между Россией и Западом улучшатся в 2019 году», — добавил он.

В Вардё находится радар Globus II. Официально его задачей является отслеживание космического мусора на околоземных орбитах. Однако из-за его близости к российской границе считается, что он также может отслеживать пуски баллистических ракет.

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Эксперт по российской военной деятельности в Арктике Кристиан Этланд считает, что подобные атаки — способ, которым Россия выражает свое недовольство. «Это стратегическое общение невербальными средствами, направленное на воздействие или запугивание западных политиков или военных, принимающих решения», — заявил он.

25 января стало известно, что за неделю разведывательную деятельность вдоль границ России вели 19 летательных аппаратов.

До этого сообщалось, что российские самолеты нарушили воздушную границу Швеции.

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