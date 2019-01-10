В Норвегии нашли сбои в работе GPS у границы с Россией

Пилотов, управляющих самолетами на севере Норвегии, предупредили о нарушении работы GPS-системы. Об этом пишет The Barents Observer.

Помехи были зафиксированы регионе Финнмарк, который граничит с Мурманской областью России. Соответствующее сообщение для летчиков, выполняющих рейсы в город Киркенес, появилось в международном извещении для авиационного персонала (NOTAM, НОТАМ) 9 января немногим ранее полудня по местному времени 14:00 мск. Предупреждение действует до 31 января.

Какое именно воздушное судно сообщило о сбоях в работе спутниковой системы навигации, не уточняется. Однако отмечается, что в это время в регионе находилось несколько самолетов авиакомпаний SAS, Norwegian и Wideroe, тестовый полет также совершал один из новых норвежских поисково-спасательных вертолетов.

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О похожих помехах в Норвегии и Финляндии сообщали в ноябре 2018 года. Тогда норвежское Минобороны обвинило российских военных в сбое системы GPS во время учений НАТО Trident Juncture 2018 («Единый трезубец»). Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля также заявлял, что работа системы GPS была нарушена специально, и предположил, что Россия имеет к этому отношение.

В российском МИД ответили, что страны не связывались с Москвой по этому поводу, а предпочли прибегнуть к «мегафонной дипломатии». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, пожаловался на тенденцию «обвинять Россию вообще во всех смертных и иных грехах».

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