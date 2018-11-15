Россия прокомментировала обвинения во взломе системы GPS во время учений НАТО

Финляндия и Норвегия не связывались с Москвой по дипломатическим каналам по поводу сбоев в работе GPS во время учений НАТО. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, передает РИА Новости.

«Если по дипломатическим каналам такой запрос поступит, конечно, мы его рассмотрим, а если он будет содержать конкретику, то дадим ответ», — сказал он. Грушко отметил, что подобные ситуации нужно разрешать с помощью дипломатических инструментов, коммуникации по военной линии, а не прибегать к мегафонной дипломатии.

Материалы по теме Гости с пушками У границ России идут крупнейшие учения НАТО со времен холодной войны

13 ноября Минобороны Норвегии обвинило российских военных в сбое системы GPS во время учений НАТО Trident Juncture. До этого премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил, что работа системы GPS была нарушена специально и предположил, что Россия имеет к этому отношение.

Стратегические учения НАТО Trident Juncture 2018 («Единый трезубец-2018») прошли с 25 октября по 7 ноября в Норвегии. В них приняли участие около 50 тысяч военных, 250 самолетов, 65 кораблей и 10 тысяч единиц боевой техники из 31 страны — государств, входящих в альянс, а также Швеции и Финляндии. Это самые масштабные маневры на северном фланге НАТО после окончания холодной войны.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!



