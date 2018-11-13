Россию официально обвинили во взломе системы GPS во время учений НАТО

Минобороны Норвегии обвинило российских военных в сбое системы GPS во время учений НАТО Trident Juncture. Об этом говорится в комментарии агентству Associated Press.

«Мы осведомлены, что помехи в период с 16 октября по 7 ноября были сгенерированы российскими войсками на Кольском полуострове в Арктике», — заявили в норвежском военном ведомстве. Уточняется, что сбой не привел к каким-либо инцидентам.

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12 ноября премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил, что работа системы GPS была нарушена специально, и предположил, что Россия может иметь отношение к этому сбою. GPS довольно легко вывести из строя, вполне возможно, что за этим стоит Россия. <...> Это послание всем странам, участвующим в военных учениях», — сказал Сипиля.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожаловался на тенденцию «обвинять Россию вообще во всех смертных и иных грехах»

Стратегические учения НАТО Trident Juncture 2018 («Единый трезубец-2018») прошли с 25 октября по 7 ноября в Норвегии. В них приняли участие около 50 тысяч военных, 250 самолетов, 65 кораблей и 10 тысяч единиц боевой техники из 31 страны — государств, входящих в альянс, и их партнеров Швеции и Финляндии. Это самые масштабные маневры на северном фланге НАТО после окончания холодной войны.

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