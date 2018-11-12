Кремль рассказал о «смертных грехах» по вине России

В Кремле не осведомлены о связи России со сбоями в работе системы GPS во время учений НАТО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости в понедельник, 12 ноября.

«Нам ничего не известно о том, что Россия может иметь какое-то отношение к сбоям в системе GPS. Здесь нужно спрашивать экспертов или министерство обороны. Но вы знаете, что сейчас существует тенденция обвинять Россию вообще во всех смертных и иных грехах. Как правило, эти обвинения не имеют под собой оснований», — сказал он.

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Ранее в понедельник премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил, что Россия может иметь отношение к серьезным сбоям в работе системы GPS во время учений НАТО. Он отметил, что у Москвы есть все средства для подобных действий.

Учения НАТО Trident Juncture («Единый трезубец»), в которых были задействованы около 50 тысяч военных из 30 стран, включая Финляндию, прошли с 25 октября по 7 ноября. Крупномасштабные сбои в работе GPS были зафиксированы в Финляндии 9 ноября.

Россию неоднократно обвиняют в причастности к хакерским атакам, направленным на подрыв различных государственных структур. Москва запрашивает доказательства и подчеркивает, что не вмешивается во внутренние дела других государств.

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