МИД Финляндии вызвал российского посла из-за сбоя в работе GPS

Министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни заявил, что его ведомство вызвало российского посла Павла Кузнецова в связи с предполагаемой причастностью России к сбоям работы спутниковой навигации GPS во время учений НАТО. Об этом сообщает издание Yle.

В финском МИД пояснили, что считают предоставленную Норвегией информацию о российском следе «заслуживающей доверия».

Встреча, которую проведет статс-секретарь Матти Анттонен, назначена на утро понедельника, 19 ноября. Сойни в настоящее время находится с рабочим визитом в США.

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13 ноября Минобороны Норвегии обвинило российских военных в сбое системы GPS во время учений НАТО Trident Juncture 2018 («Единый трезубец»). До этого премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил, что работа системы GPS была нарушена специально, и предположил, что Россия имеет к этому отношение.

Позже в российском МИД ответили, что страны не связывались с Москвой по этому поводу, а предпочли прибегнуть к «мегафонной дипломатии».

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