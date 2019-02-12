Россиянин попрошайничал под видом матери-одиночки

В Омске перед судом за мошенничество предстанет россиянин, притворявшийся матерью-одиночкой, сообщает «СуперОмск».

Обвиняемый признал вину в содеянном и частично возместил причиненный ущерб.

По данным следствия, он завел аккаунт в соцсетях под именем Миланы, знакомился с мужчинами, рассказывал им о своей бедности и сложностях, связанных с воспитанием маленького ребенка в одиночку.

Затем обвиняемый просил у собеседников деньги, обещая вернуть в будущем. Средства переводили ему на банковскую карточку. За октябрь и ноябрь прошлого года мужчина «заработал» таким способом 46,5 тысячи рублей.

В апреле 2018 года семь лет заключения получил петербуржец Сергей Гудзь, который выпросил в долг у трех знакомых женщин более 16 миллионов рублей якобы на лечение тяжелобольного несовершеннолетнего сына. Гудзь также пытался продать по поддельным документам квартиру и лишить таким образом своего ребенка единственного жилья.

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