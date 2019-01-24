Многодетная россиянка шесть лет скрывала смерть сына ради пособия

В Краснодарском крае задержана женщина, которая шесть лет скрывала гибель своего сына и получала на него пособие. В ее отношении возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК («Мошенничество при получении пособий, совершенное в крупном размере»), сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.

По предварительным данным, 36-летняя женщина родила третьего ребенка в августе 2012 года. Мальчика сразу поместили в краевую больницу и выписали только в ноябре того же года. Она получила свидетельство о рождении сына и после этого не пускала домой сотрудников органов социальной защиты для проверки условий его проживания и состояния. Судя по кадрам, размещенным в пресс-релизе ведомства, семья живет в полуразрушенном доме.

В конце 2018 года администрация сельского поселения сообщила в полицию, что женщина не готовит сына к школе. Полицейские не смогли найти шестилетнего ребенка и возбудили уголовное дело об убийстве. Мать рассказала, что сын умер еще в 2012 году, подавившись пищей, и она похоронила его недалеко от дома. За шесть лет она получила пособия на общую сумму 250 тысяч рублей.

Ранее в январе губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил главам муниципалитетов лично встречаться с женщинами, которые решили сделать аборт, чтобы вместе с главврачом, представителями общественных организаций и психологом уговорить их сохранить беременность. В противном случае «ответственные лица будут освобождены от занимаемых должностей», предупредил глава региона.

В январе стало известно, что власти Таганрога Ростовской области выписали многодетной матери-одиночке пособие в размере 47,5 рубля. Они пояснили, что семья не относится к малоимущим: на момент обращения ее среднедушевой доход составлял 9623 рубля в месяц при прожиточном минимуме в регионе 9671 рубль.

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