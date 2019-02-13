Грудь британок выросла на три размера за десять лет

Размер груди жительниц Великобритании увеличился на три размера за последнее десятилетие. Об этом сообщает Daily Mail.

Сотрудники сети универмагов Selfridges заметили, что чаще всего женщины покупают бюстгальтеры размера 36DD, в то время как в 2008 году самым популярным был 34B.

Эксперты связывают указанное явление с кризисом ожирения в Великобритании и отмечают, что размер 34B оставался средним в стране с 1960-х годов.

Материалы по теме Женская долька Голые груди кормящих матерей теперь везде. Феминистки побеждают

«Женщины набирали вес, а средний размер платьев увеличивался вслед за ними. То же самое, соответственно, случилось и с размером груди. Сейчас лишний вес наблюдается у шести женщин из десяти, а средним размером одежды стал 16 (XXL)», — прокомментировал глава Национального форума по ожирению Тэм Фрай (Tam Fry).

В мае 2018 года представители британской клиники пластической хирургии Cosmetic Surgery Solicitors определили, какой размер груди делает женщин счастливыми. В рамках национального исследования специалисты попросили респонденток рассказать, насколько они довольны своей грудью и как ее размер влияет на их повседневную жизнь.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!