Суд впервые разрешил ВИЧ-положительной россиянке усыновить ребенка

Балашихинский городской суд Московской области разрешил ВИЧ-положительной женщине усыновить ребенка, рожденного для нее ее собственной сестрой и зачатого с помощью искусственного оплодотворения. Об этом в среду, 13 февраля, сообщает РАПСИ.

«Наконец-то поставлена последняя точка по поводу усыновления ВИЧ-положительными своих родственников», — заявил адвокат Международной правозащитной группы «Агора» Ильнур Шарапов, представляющий интересы этой семьи. Он добавил, что дело было пересмотрено на основании решения Конституционного суда.

Юрист отметил, что его подзащитную заразили ВИЧ и гепатитом С в медучреждении, куда она обратилась после безуспешных попыток забеременеть. В итоге женщина едва не умерла и потеряла возможность родить самостоятельно.

В 2018 году семья обратилась с жалобой в Конституционный суд, который признал незаконным запрет ВИЧ-положительным родственникам усыновлять детей. В связи с этим в Семейный кодекс РФ в декабре прошлого года внесли соответствующие поправки.

Ранее в феврале сообщалось, что ВИЧ-положительным жителям Санкт-Петербурга ограничили выдачу препаратов антиретровирусной терапии (АРВ) в отделениях хронических вирусных инфекций районных поликлиник города. Сообщатся, что причиной такого стали задержки с федеральными поставками препаратов, которые могут возобновиться не раньше апреля или мая.

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