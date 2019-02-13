Россиянин нанял на Украине киллеров через армянина

Следственный комитет России завершил расследование и направил в суд уголовное дело в отношении двух граждан Украины, которых нанял россиянин для убийства знакомых. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в среду, 13 февраля.

Предполагаемым киллерам помог незаконно пересечь российскую границу гражданин Армении, ему предъявлены обвинения в пособничестве. Их будут судить вместе.

По данным следствия, в 2017 году 40-летний гражданин России решил расправиться с жителями Краснодарского края — двумя братьями, с которыми у него и членов его семьи на протяжении длительного времени сложились неприязненные отношения. За это мужчина пообещал заплатить исполнителям 10 тысяч долларов и обеспечить украинцев поддельными паспортами, а также оплатить расходы, связанные с подготовкой и организацией преступления.

Гражданин Армении снабдил киллеров фальшивыми документами, по которым они в ноябре 2017 года прибыли в Анапу, а также помог им контрабандой провезти укороченный автомат конструкции Калашникова, пистолет «Форт-12», боеприпасы и самодельное взрывное устройство.

Они поселились в разных гостиницах и стали изучать распорядок дня одной из жертв. В ночь на 19 декабря 2017 года киллер подкараулил мужчину в коридоре отеля и выстрелил из пистолета. При попытке сделать контрольный выстрел в голову потерпевшего произошла осечка. Исполнители сбежали, а пострадавший выжил после покушения.

После этого киллеры получили от заказчика приказ устранить вторую жертву — брата потерпевшего. Вечером 19 марта 2018 года киллер из засады вблизи трассы Джубга — Сочи выпустил очередь из автомата в проезжающий автомобиль, за рулем которого находилась жертва. Мужчина остался жив.

Заказчик потребовал довести оба убийства до конца, и тогда киллеры стали каждый день караулить братьев у дома. Там обвиняемых и задержали. Следственный комитет опубликовал на своем YouTube-канале оперативное видео, на котором видно, как спецназ врывается к наемникам и надевает на них наручники.

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

Предполагаемый заказчик убийств объявлен в международный розыск, материалы уголовного дела в отношении него выделены в отдельное производство.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!