Путин задумал освоить сноуборд

Президент России Владимир Путин положительно оценил один из горнолыжных склонов Сочи и допустил, что в следующий раз попробует покататься на сноуборде. Об этом сообщает ТАСС в среду, 13 февраля.

Путин приехал на горнолыжный склон вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Посетители курорта попросили главу государства оценить качество склона. «Нормально», — ответил Путин. На вопрос, не пробовал ли он кататься на доске, Путин ответил отрицательно. «Может быть в следующий раз. Лыжи благороднее», — добавил он.

Лукашенко, в свою очередь, назвал сочинские трассы родным домом и заметил, что курорт изменился.

Ранее в Кремле сообщили, что переговоры Путина и Лукашенко продлятся три дня. При этом большую часть времени главы государств будут общаться в режиме «тет-а-тет».

Последняя встреча президентов состоялась 29 декабря 2018 года в Кремле. Они обсудили осуществляемый Москвой налоговый маневр в нефтяной отрасли, но не пришли к единому мнению. Эту же тему лидеры стран затрагивали на четырехчасовой встрече 25 декабря.

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