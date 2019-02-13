Бывший прокурор застрелил полицейскую собаку в Подмосковье

В Подмосковье бывший военный прокурор застрелил полицейскую собаку, перепутав ее с лисой. Об этом в среду, 13 февраля, сообщается в паблике «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел 11 февраля в Чеховском районе. Кинолог Центра кинологической службы УВД по ЦАО города Москвы выгуливала свою собаку по кличке Ли возле леса у деревни Беляево. Житель одного из домов, бывший прокурор, открыл по собаке стрельбу. Первый выстрел пришелся животному в лапу, второй — в голову. Овчарка умерла на руках у своей хозяйки. Кинолог сняла последствия случившегося на видео, показав кровь на снегу и место, где убили ее собаку.

Как отмечается в сообщении, стрелявший в собаку заявил, что перепутал ее с лисой, посмеялся и предложил женщине щенка взамен убитой овчарки. По факту случившегося проводится проверка.

В июле прошлого года сообщалось, что трое неизвестных ворвались в дом бывшего начальника управления Генпрокуратуры по расследованию особо важных дел генерала Владимира Лысейко и убили двух собак. Затем они похитили из сейфа его жилища 30 тысяч долларов (1,9 миллиона рублей).

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