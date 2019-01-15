Зоозащитников поймали на тайном убийстве собак ради пожертвований

Главу южнокорейской зоозащитной организации CARE Парк Со Йон обвинили в убийстве здоровых собак ради того, чтобы освободить места в приюте и получить новые пожертвования. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По словам сотрудников CARE, начальница велела им усыпить более 230 псов, ранее спасенных с мясных ферм, где животных выращивают на убой. Работники утверждают, что только десятая часть этих собак страдала от неизлечимых заболеваний, и уверяют, что остальных псов убили из-за их больших размеров. В то же время в документах было сказано, что собак забрали новые хозяева.

Подавшие жалобу на главу организации сотрудники считают, что псов убили ради того, чтобы освободить место в приюте для новых животных. CARE получает пожертвования на спасение собак с мясных ферм, поэтому организации приходится постоянно проводить подобные операции, чтобы поток денег не иссяк. Каждый год благотворители получают около двух миллиардов вон (около 119 миллионов рублей) пожертвований.

Материалы по теме Рецепт жестокости Как 65-летняя китаянка спасла от превращения в бифштекс более 500 собак

Приют под эгидой CARE позиционирует себя как заведение, в котором не убивают животных. Однако с 2015 года, по словам главы организации, сотрудникам все же пришлось усыпить «незначительное количество собак». Она уверяет, что смертельную инъекцию делают только безнадежно больным и патологически агрессивным собакам после нескольких попыток реабилитации.

Президент страны Мун Чжэ Ин является одним из спонсоров организации. В 2017 году он навестил приют и забрал домой черно-белого щенка.

Каждое лето в Южной Корее съедают около миллиона собак. Молодые корейцы начинают отказываться от этой традиции. Согласно опросу 2017 года, около 70 процентов жителей страны не едят собачатину, но при этом только 40 процентов считают, что их выращивание на убой должно быть прекращено. Около 65 процентов корейцев утверждают, что собак можно пускать на мясо, если обращаться с ними гуманно.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!