Блогеры по всему миру пожаловались на непонятное исчезновение тысяч подписчиков

Пользователи социальной сети Instagram обнаружили, что лишились тысяч подписчиков за одну ночь, и пришли в ужас. На это обратило внимание издание The Mirror.

«Я вот так просто потерял 200 подписчиков в Instagram, и я не понимаю, почему это произошло. Меня это расстроило и озадачило», — пожаловался юзер nekostrophic в Twitter. Изменение количества подписчиков заметил и американский певец Принстон Перес (Princeton Perez). Он обратился к своим поклонникам в Twitter и спросил, кто из них столкнулся с аналогичной проблемой. Мужчина признался, что буквально за одну секунду потерял 32 тысячи человек, подписанных на него в Instagram.

Мнения комментаторов под его постом разделились. Одни посчитали, что потерянные подписчики — это фейковые аккаунты, другие заявили, что всему виной сбой системы, из-за которого данные на странице отображаются некорректно.

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По версии издания, потеря подписчиков приурочена к глобальной программе Instagram по очистке социальной сети от фейков. В ноябре 2018 года сервис создал специальный блог, в котором специалисты детально прописали предпринимаемые ими шаги.

Подозрительная активность, по мнению разработчиков сервиса, пагубно сказывается на работе Instagram. «Такое поведение вредит сообществу. Сторонние приложения, которые накручивают лайки, комментарии и подписчиков, нарушают нашу политику и условия пользования», — сообщается в тематическом блоге сервиса.

Когда в Instagram появляется потенциально фейковый аккаунт, на его странице отображается push-уведомление с просьбой обезопасить свой профиль. Пользователи, которые не подтвердили свою личность, в ту ночь попали под программу по удалению фейков, объясняет The Mirror.

Позднее, в среду, 13 февраля, представители Instagram прокомментировали ситуацию в официальном Twitter-аккаунте. Они заявили, что осведомлены о неполадке, которая вызвала изменение числа подписчиков у определенных пользователей сети. На данный момент сотрудники работают над устранением ошибки.

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