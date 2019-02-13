Создатель «Что? Где? Когда?» захотела раздать пощечины Друзю и Беру

Создатель «Что? Где? Когда?» и гендиректор «Игра-ТВ» Наталия Стеценко назвала обвинения в адрес Александра Друзя в жульничестве недостойным поступком. Ее заявление опубликовано на официальном сайте передачи.

По словам Стеценко, главред телепрограммы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер поступил непрофессионально, пытаясь обличить магистра. Она уверена, что сделка, заключенная Бером «для провокации», ставит под удар не только Друзя, но и несколько «уважаемых» телепередач на Первом канале.

«Я не понимаю, как может профессиональный редактор вступить в сделку! Даже для провокации! При этом подставляя не только человека, с которым он не раз обедал за одним столом», — отметила она.

Стеценко уточнила, что не понимает обвинений, которые выдвинул Бер, и предположила, что тот ищет «дешевой популярности».

Она также заявила, что «показания» у Бера и Друзя разные: каждый из них обвиняет другого в нечестном предложении. Стеценко открестилась от конфликта и призвала к чести каждого из них. «Грустно, господа! Грустно! И вы все неправы! Хотелось бы вам всем раздать пощечины!» — заключила она.

Создатель «Что? Где? Когда?» уточнила, что за 43 года сотрудничества с одноименной передачей ей никогда не поступало таких предложений. По ее словам, правильно было бы «отреагировать на это достойно» и «закрыть этот вопрос».

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Ранее главный редактор игры «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил магистра Александра Друзя в мошенничестве. Он сообщил, что тот пытался «купить» ожидающие его во время игры вопросы за долю от выигрыша.

Бер согласился, но заменил часть сложных вопросов. Во время игры Друзь и его партнер по игре Виктор Сиднев не смогли ответить на них.

В феврале Бер сделал заявление о случившемся, адресованное ассоциации клубов «Что? Где? Когда?», однако подавать в суд на Друзя отказался.

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