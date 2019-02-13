Главред «Кто хочет стать миллионером?» отказался судиться с Друзем

Главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер заявил, что не планирует подавать в суд на магистра Александра Друзя из-за встречных обвинений по поводу попытки подкупа в телепередаче. Об этом Бер заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Он также добавил, что не планирует встречаться с Друзем: «Зачем? Чтоб по морде дать? Не планирую».

Во вторник, 12 февраля, главный редактор «Кто хочет стать миллионером?» рассказал, что Друзь пытался его подкупить, чтобы получить главный приз в игре в ноябре 2018 года. По словам Бера, магистр предложил ему часть выигрыша взамен на правильные ответы.

Друзь привел свою версию произошедшего. По его словам, Бер сам предложил ему сделку, Первый канал пообещал проверить заявления главного редактора телепередачи. Ведущий программы «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрий Дибров поддержал Друзя.

Второй участник выпуска телевикторины, гостей которой обвинили в подкупе, Виктор Сиднев (магистр игры «Что? Где? Когда?»— прим. «Ленты.ру») назвал поведение Бера «провокацией», направленной на «дискредитацию лично Друзя».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!