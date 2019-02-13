Магистр «Что? Где? Когда?» назвал истинную цель обвинений против Друзя

Магистр игры «Что? Где? Когда?» и второй участник выпуска телевикторины «Кто хочет стать миллионером?», гостей которого обвинили в попытке подкупа, Виктор Сиднев раскрыл главную цель «провокации» со стороны главного редактора программы Ильи Бера. Об этом он рассказал РБК.

По его словам, изначально он был убежден, что Бер хочет получить гарантии невозможности магистров выиграть ни при каких обстоятельствах. «Похоже, ошибся. Цель — дискредитация лично Друзя», — отметил магистр.

Сиднев заявил, что его напарник не раскрыл ему ни одного ответа на озвученные главным редактором заранее вопросы телевикторины. Они «безо всяких подсказок Бера» дошли до финального вопроса. В финале магистр дал неправильный ответ, однако позднее выяснилось, что Друзь мог ответить верно, но не стал этого делать.

«На последний вопрос, как мы с Сидневым и договаривались, мы не дали правильный ответ, хотя, когда вопрос прозвучал, я понял, что правильный ответ на него мне известен, потому что по этой шахматной задаче делал вопрос для одного из турниров по "Что? Где? Когда?"», — признался Друзь.

Ранее 13 февраля Друзь привел свою версию событий произошедшего. По его словам, сделку с вопросами ему предложил Бер, а магистр решил проверить, насколько далеко зайдет главный редактор программы, и подыграл ему. Друзь заявил, что жалеет о решении «переиграть Бера».

12 февраля главный редактор телепередачи «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер заявил, что Друзь пытался подкупить его. По его словам, знаток хотел заранее получить все вопросы и ответы на них, чтобы выиграть максимальный приз во время викторины. Первый канал проверит заявление Бера.

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