В Подмосковье улучшат водоотведение

Очистные сооружения Подмосковья модернизируют в течение следующих трех лет, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в среду, 13 февраля.

«Мероприятия будут выполняться поэтапно, завершение работ предусмотрено в 2021 году. Это позволит улучшить качество водоотведения у двух миллионов жителей», — рассказал Пестов.

По его словам, в этом году начнутся работы на очистных сооружениях в городском округе Лыткарино, Дубне, Подольске. До конца года планируется завершить проектные работы по реконструкции Щелковских межрайонных очистных сооружений, уточнил он.

«Строительство и реконструкция очистных сооружений будет выполняться в соответствии с федеральными экологическими стандартами — химический состав воды, сливаемой в природные водоемы, должен быть пригоден для нормальной жизнедеятельности рыб и других водных организмов», — говорится на сайте областного правительства.

В сентябре прошлого года заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Андрей Чибис похвалил власти Подмосковья за инновационный подход в решении проблем водоснабжения. По его словам, региональные жители потребляют питьевую воду хорошего качества.