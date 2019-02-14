Города Кузбасса почернели от сажи

Прокуратура начала проверку информации о черном снеге, выпавшем в Киселевске и Прокопьевске Кемеровской области, пишет «Газета Кемерова».

Также два дня назад сажей покрылись улицы Новокузнецка. Видеозапись с почерневшими машинами опубликована в Instagram-аккаунте novosti_nvkz.

Издание отмечает, что, по неподтвержденной информации, на обогатительной фабрике «Прокопьевская» случился выброс угольной пыли. Заместитель губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов предположил, что свой вклад могли внести также котельные, транспорт и предприятия.

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