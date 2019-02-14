Умер бывший участник группы «Калинов мост»

После продолжительной болезни умер бывший участник рок-группы «Калинов мост» Владимир Бугаец. Об этом сообщается на странице коллектива во «ВКонтакте».

«В нашей памяти он останется ярким исполнителем собственной музыки, тонким импровизатором, наставником и другом. Ему было всего 58. Покойся с миром, рыцарь гитары», — говорится в посте.

Информацию о смерти музыканта подтвердили и в Новосибирской филармонии, где Бугаец многие годы проработал в качестве звукорежиссера. «Профессиональные и личные качества Владимира Владимировича неизменно вызывали уважение коллег, которые навсегда сохранят светлую память о нем. Помним! Скорбим!» — написали в сообществе учреждения во «ВКонтакте».

Прощание с гитаристом состоится 14 февраля. Церемония пройдет в новосибирском крематории.

Российская рок-группа «Калинов мост» основана в 1986 году Дмитрием Ревякиным. Владимир Бугаец был участником коллектива с 1988 по 1989 год. Тогда у музыкантов вышел пятый студийный альбом «Оружие».

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