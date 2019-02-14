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Названы дата и место похорон Сергея Захарова

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Сергей Захаров

Стали известны дата и место похорон народного артиста России, эстрадного певца Сергея Захарова, скончавшегося из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 14 февраля.

Директор артиста Лариса Бутырина заявила, что церемония прощания пройдет 16 февраля в 11:00 в ритуальном зале Николо-Архангельского кладбища. «Потом состоится кремация, и, как мы предполагаем, скорее всего прах Сергея Георгиевича родные увезут в Санкт-Петербург, откуда он родом», — сказала она, добавив, что сейчас жена и дочь решают этот вопрос.

Захаров скончался 14 февраля в одной из больниц Москвы. Ему было 68 лет. Причиной смерти назвали проблемы с сердцем.

Сергей Захаров родился 1 мая 1950 года в Николаеве Украинской ССР. Он обучался в Ленинградском музыкальном училище имени Римского-Корсакова и работал в Ленинградском мюзик-холле, а затем и в разных филармониях других городов России. За свою карьеру певец посетил с гастролями 43 страны. Он выступал с произведениями Чайковского, Рахманинова, Глинки и Мусоргского.

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