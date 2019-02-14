К преследованию Арашуковых оказался причастен таинственный генерал

Расследование в отношении сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля началось после того, как президенту Владимиру Путину был представлен доклад его полномочного представителя в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Матовникова. Об этом РБК рассказал источник в центральном аппарате МВД и подтвердил знакомый с ходом расследования источник в другой силовой структуре.

По словам собеседника издания в МВД, в полпредстве по СКФО уже было много материалов на Арашуковых. На них Матовникову пожаловался бывший глава МВД по Карачаево-Черкесии Казимир Боташев, в 2017 году ушедший на повышение в Росгвардию. Затем полпред и директор Росгвардии Виктор Золотов передали материалы в администрацию президента, после чего они были показаны главе государства.

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Утверждается, что докладная записка Матовникова Путину датирована 24 сентября 2018 года, а уже в октябре в командировку в КЧР был направлен следователь центрального аппарата Следственного комитета Андрей Горбарчук в сопровождении сотрудников ФСБ. Сообщается, что ни один следователь СК, кроме Горбарчука, не имел доступа к материалам дела Арашуковых. «Полностью была блокирована вся информация», — подчеркнул собеседник РБК.

Рауф и Рауль Арашуковы были задержаны 30 января, они заключены под стражу. Сенатор обвиняется в организации двух убийств и участии в преступном сообществе, его отца, советника главы компании «Газпром межрегионгаз», следствие считает создателем преступной группировки и участником хищения природного газа на сумму 30 миллиардов рублей.

Генерал-майор Александр Матовников стал полпредом президента на Северном Кавказе в июне 2018 года. В открытом доступе содержится крайне мало информации о его биографии, но, по данным прессы, он командовал Силами специальных операций Генштаба ВС России. Впервые Матовников появился на публике в декабре 2017-го, когда глава государства награждал участников российской военной операции в Сирии.

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