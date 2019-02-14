Турки оказались финансово грамотнее россиян

Россия заняла девятое место среди стран «Большой двадцатки» по уровню финансовой грамотности населения. К такому выводу пришли Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и российский Минфин в своем совместном исследовании.

В составленном авторами рейтинге учтены показатели 17 из 20 членов «Большой двадцатки» (G20). В нее, помимо отдельных стран, входит также Евросоюз. Первое место по уровню финансовой грамотности населения заняла Франция с результатом 14,9 балла из 21 возможного. На втором месте Канада (14,6 балла), на третьем — Китай (14,1).

Россия оказалась на девятой строчке с результатом 12,2 балла. Выше нашей страны расположились Индонезия (шестое место с 13,4 балла) и Турция (восьмое место с 12,5 балла). Два члена «Большой двадцатки» — ЮАР и Япония — предоставили не все данные, поэтому их результаты не были учтены наравне с остальными.

Авторы оценивали страны по трем основным параметрам: финансовым знаниям, поведению и установкам. Жителям исследуемых стран задавались соответствующие вопросы. В частности, оценка уровня финансовых знаний предполагала вопросы на финансовую арифметику и понимание основных терминов. Отмечается, что по этому параметру результаты оказались слабыми у жителей большинства стран, а средний уровень правильных ответов — 42 процента.

Под финансовым поведением авторы понимали планирование личного и семейного бюджета, способность к обдуманным покупкам, своевременную оплату счетов, под финансовыми установками — стремление жить сегодняшним днем, баланс трат и сбережений, а также понимание функции денег в частной жизни.

В январе первый зампред Центробанка Сергей Швецов заявлял, что причина низкой финансовой грамотности россиян — в русских сказках, который «заставляют верить в легкую наживу и создают помехи для повышения финансовой культуры».

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