Спасатели достали той-терьера из-под завалов дома в Красноярске

Спасатели извлекли собаку по кличке Арчи из-под завалов разрушенного от взрыва бытового газа дома в Красноярске, сообщается в Telegram-канале Readovka со ссылкой на видео спасательной операции.

Судя по кадрам, спасенным питомцем оказался той-терьер.

По информации Telegram-канала, когда произошел взрыв, владельцы собаки были в магазине. Спасатели передали им той-терьера, укутав его одеялом. О состоянии собаки не сообщается.

Взрыв бытового газа произошел в жилом трехэтажном доме в Красноярске в четверг, 14 февраля. Были разрушены стены на верхних этажах, произошло обрушение трех квартир. В результате погибла пожилая женщина. По некоторым данным, под завалами может находиться еще один человек. По информации технического надзора региона, причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности при пользовании газовым оборудованием или его неисправность в квартире, располагающейся на втором этаже.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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