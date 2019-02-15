Число погибших при взрыве в жилом доме в Красноярске выросло

Сотрудники МЧС завершили аварийно-спасательные работы на месте обрушения жилого дома в Красноярске. Как сообщает ТАСС, число жертв взрыва бытового газа увеличилось до двух.

На месте происшествия для разбора завалов было задействовано пять единиц инженерной техники и два автомобиля «Камаз». Вывезено 67 кубических метров строительного мусора. Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности под руководством главы города пройдет в пятницу, 15 февраля.

Взрыв бытового газа в жилом многоквартирном доме в Красноярске произошел 14 февраля. Из здания были эвакуированы 30 человек. Шесть квартир обрушены, десять получили повреждения. Практически сразу было обнаружено тело женщины, поиски еще одного погибшего продолжались в ночь на 15 февраля.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В настоящий момент устанавливается местонахождение собственника здания. Предполагается, что он может находиться за пределами Красноярского края.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!