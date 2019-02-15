Странная деталь на нижнем белье модели смутила публику

Модель бренда Vaquera вышла на подиум со странной деталью на нижнем белье. На это обратило внимание модное издание The Cut.

Показ Vaquera прошел в рамках недели моды в Нью-Йорке. Во время шоу одна из моделей вышла на подиум в свитере и чулках цвета слоновой кости, белом белье и персиковых туфлях. Однако больше всего публику заинтересовал аксессуар, прикрепленный к трусам девушки. Речь идет о небольшой подушке, к которой лентой привязали фейковое украшение в виде кольца с крупным бриллиантом.

Некоторые предположили, что модель демонстрировала гульфик, другие разглядели в подушке пояс верности из истории о Робине Гуде.

Марка Vaquera была основана в Нью-Йорке в 2013 году. На сайте говорится, что ее возникновение стало «реакцией на отсутствие разнообразия в сегодняшнем мире моды».

В июне 2018 года японская компания GU выбрала новое местоположение для кармана на мужских брюках. На сайте бренда появились бежевые штаны с белой накладкой, пришитой на уровне ширинки. По информации GU, которая является дочерней компанией фирмы Uniqlo, патч выполняет функции кармана, в который можно положить, например, ключи от квартиры.

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