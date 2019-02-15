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Странная деталь на нижнем белье модели смутила публику

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Vaquera

Модель бренда Vaquera вышла на подиум со странной деталью на нижнем белье. На это обратило внимание модное издание The Cut.

Показ Vaquera прошел в рамках недели моды в Нью-Йорке. Во время шоу одна из моделей вышла на подиум в свитере и чулках цвета слоновой кости, белом белье и персиковых туфлях. Однако больше всего публику заинтересовал аксессуар, прикрепленный к трусам девушки. Речь идет о небольшой подушке, к которой лентой привязали фейковое украшение в виде кольца с крупным бриллиантом.

Некоторые предположили, что модель демонстрировала гульфик, другие разглядели в подушке пояс верности из истории о Робине Гуде.

Марка Vaquera была основана в Нью-Йорке в 2013 году. На сайте говорится, что ее возникновение стало «реакцией на отсутствие разнообразия в сегодняшнем мире моды».

В июне 2018 года японская компания GU выбрала новое местоположение для кармана на мужских брюках. На сайте бренда появились бежевые штаны с белой накладкой, пришитой на уровне ширинки. По информации GU, которая является дочерней компанией фирмы Uniqlo, патч выполняет функции кармана, в который можно положить, например, ключи от квартиры.

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