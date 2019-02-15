Мэйуэзер нашел очередного соперника в Японии

Американский боксер Флойд Мэйуэзер-младший проведет выставочный бой в Японии в июле 2019 года. Об этом он рассказал TMZ.

По словам Мэйуэзера, он проведет трехраундовый поединок против некоего японского боксера, имя которого он не назвал. Американец утверждает, что выход на ринг принесет ему 10 миллионов долларов. Он добавил, что у него запланировано несколько таких поединков в 2019 году.

31 декабря в Сайтаме Мэйуэзер провел выставочный бой против японского кикбоксера Тенсина Насукавы. Поединок завершился победой американца в первом раунде. Насукава трижды побывал в нокдауне, после чего его секунданты выбросили на ринг полотенце. Бывший боец UFC Брендон Шауб назвал бой постановочным. Мэйуэзер обогатился на 9 миллионов долларов.

41-летний Мэйуэзер — бывший чемпион мира по боксу в четырех весовых категориях. Он одержал 50 побед в профессиональной карьере, не проиграв ни разу.

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