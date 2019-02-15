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Рублю предрекли застой

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Российской валюте не стоит ожидать укрепления в 2019 году — для этого просто нет предпосылок. Об этом сообщает РБК со ссылкой на обзор Альфа-банка и опрошенных аналитиков.

Курс рубля в 2019 году будет зависеть в основном от внешних факторов: в первую очередь от риска новых санкций, повышения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также интереса иностранных инвесторов к развивающимся рынкам, к которым относится и Россия.

Эксперты отмечают, что иностранные инвесторы в принципе разочаровались в российском рынке и даже не обращают внимания на позитивные и рекордные показатели, как, например, рост профицита текущего счета по итогам 2018-го до рекордного с 2006 года уровня. Не укрепит российскую валюту и резкий рост цен на нефть.

При этом у российских властей практически не осталось способов повлиять на курс рубля, уверены аналитики. Монетарная политика Банка России в 2019-м не будет иметь такого же эффекта, как и в 2017-2018 годах. Минимальное влияние на курс ожидается и в результате возобновления Минфином покупки валюты, что с августа по декабрь 2018 года не делалось.

Аналитики Альфа-банка уверены, что доллар, скорее всего, в течение всего 2019 года будет колебаться в диапазоне от 65 до 70 рублей за единицу американской валюты. Причем предпосылок к снижению у российской валюты значительно больше, чем к укреплению.

Данные предположения сбылись еще в четверг, 14 февраля, — риски новых санкций обвалили российскую валюту. За торговый день доллар и евро подорожали более чем на рубль.

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