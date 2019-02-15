Собака родилась со второй пастью в третьем ухе

В американском приюте для бездомных животных Oklahoma City Animal Welfare обнаружили собаку, родившуюся со второй пастью в ухе. Об этом пишет издание Daily Mail.

Дворовый пес по кличке Тоад (Toad) прибыл в приют в возрасте пяти лет. Работники центра заметили на голове собаки третье ухо и направили его в близлежащий спасательный центр Mutt Misfits. Там специалисты тщательно осмотрели животное и обнаружили на месте «третьего уха» вторую пасть.

Спустя время у Тоада появился владелец, Хизер Эрнандес (Heather Hernandez), который рассказал об особенностях его питомца. «Мы сразу поняли, что она не похожа ни на одну из собак, — вспоминает женщина. — Сначала она проявляла агрессию, но дома ее поведение изменилось».

Необычной собаке провели операцию по удалению зубов, после которой неприятный дискомфорт, по мнению врачей, исчез. Несколько зубов пришлось оставить на месте, поскольку они вросли в череп животного. «Мы не уверены, вызовет ли ушная пасть неприятности в будущем, но на данный момент все хорошо. Будем решать проблемы по мере их поступления», — заявила хозяйка Тоады.

Вторая пасть животного не функционирует так же, как основная: у нее нет челюсти, которая могла бы открываться и закрываться. «Там есть что-то похожее на губы, внутри которых образуется слюна», — прокомментировала Эрнандес. Она также добавила, что, несмотря на уникальность внешнего вида пса, его жизнь не подвержена опасности.

«Она не способна в полной мере слышать, видеть или чувствовать запахи из-за аномалии на теле, но в остальном она здорова», — заявила американка. В заключение она отметила, что Тоад очень привязалась к новой семье и все время просится полежать на коленях домочадцев.

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