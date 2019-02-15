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Опубликовано видео с места массовой драки в Москве

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В результате массовой драки на юго-востоке Москвы были задержаны 17 человек. Их доставили в отдел полиции, где будут проверять на причастность к случившемуся, сообщает телеканал «Звезда».

По словам свидетелей, в конфликте принимали участие от 70 до 100 человек, один получил телесные повреждения и был вынужден обратиться к врачам. Ранее сообщалось о 50 участниках драки.

Телеканал Звезда

Правоохранители работают на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства инцидента. Предполагается, что конфликт стал следствием криминальных разборок.

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