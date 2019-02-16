Захвативший «Стингер» офицер ГРУ рассказал подробности боя

Советский и российский офицер Владимир Ковтун, воевавший в Афганистане, рассказал подробности боя, произошедшего в 1987 году. Тогда его группе удалось захватить один из образцов американского переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) «Стингер», из которого моджахеды регулярно сбивали советские вертолеты. Об этом сообщает «Звезда».

По словам Ковтуна, сражение было рутинным и не отличалось от десятков других подобных боев. Когда его группа увидела вооруженных людей, майор Евгений Сергеев, командовавший группой, отдал приказ высадиться в этом месте. При этом летчики доложили, что противник открыл огонь из гранатометов. Позже выяснилось, что было совершено два пуска из «Стингеров». После высадки произошел скоротечный бой, после которого было захвачено вражеское вооружение и документация к ним.

Ковтун служил в 186-м отдельном отряде спецназначения Генштаба ГРУ. Захват «Стингеров» и дипломата с документами произошел 5 января 1987 года в Мельтанайском ущелье в провинции Кандагар. Трофей стал доказательством вмешательства США во внутренние дела Афганистана.

15 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Ковтуну звания Героя России. В этот день исполнилось 30 лет со дня окончательного вывода советских войск из Афганистана. Боевые действия с поддержанными США и Пакистаном формированиями моджахедов продлились более девяти лет. В ходе войны погибли, по разным оценкам, от 15 до 26 тысяч советских солдат. Еще 54 тысячи военнослужащих получили ранения.

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