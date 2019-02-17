В Госдуме опровергли планы запретить россиянам без гаража покупать машины

В Государственной думе не обсуждается возможность запретить россиянам приобретать машины, если у них нет в собственности или аренде места для их парковки. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов, сообщает РИА Новости.

«Я слухам не верю. Нет, такая инициатива в Госдуме не обсуждается. Первый раз слышу», — сказал Ефимов. Депутат отметил, что такая практика есть в некоторых странах Азии.

Его коллега Александр Старовойтов подчеркнул, что не поддерживает идею такого запрета, поскольку это не соответствует российским реалиям.

16 февраля стало известно, что в Госдуме рассматривают идею запретить россиянам без гаража или парковочного места покупать машины. Источник в парламенте сообщил Ura.ru, что инициативу поддержали Союз пешеходов и Всероссийское общество автомобилистов, которые озабочены уничтожением зеленых зон и забитыми машинами дворами. По словам собеседника агентства, инициатива поступила из регионов, где жители жалуются на то, что пространство между жилыми домами превратилось в паркинги, а автомобили стоят даже на детских площадках.

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