В Госдуме захотели запретить россиянам без гаража покупать машины

В Госдуме обсуждается возможность запретить россиянам приобретать машины, если у них нет в собственности или аренде гаража или парковочного места. Об этом в субботу, 16 февраля, сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в парламенте.

По словам собеседника агентства, идею поддержали Союз пешеходов и Всероссийское общество автомобилистов, которые озабочены уничтожением зеленых зон и забитыми машинами дворами. Изначально инициатива поступила из регионов, где жители жалуются на то, что пространство между жилыми домами превратилось в паркинги, а автомобили стоят даже на детских площадках.

Наличие проблемы подтверждают чиновники, однако для ее решения нужно строить парковки, для чего необходимо найти свободную землю. По мнению председателя Всероссийского общества автомобилистов Валерия Солдунова, в регионах необходимо начать строительство многоярусных паркингов, после чего обязать автовладельцев арендовать или покупать места для стоянок. После этого нужно ввести новые правила приобретения и эксплуатации транспортных средств.

В Союзе пешеходов считают, что государство должно бесплатно предоставлять одно парковочное место на семью. Однако при покупке дополнительных автомобилей необходимо будет приобрести гараж или парковочное пространство. Подобные меры существуют в Европе и Китае. Однако, по мнению Вячеслава Лысакова, депутата Госдумы и лидера «Автомобильной России», такие правила приведут к остановке развития автопрома.

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