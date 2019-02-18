Рождение младенца на борту самолета в полете попало на видео

На борту самолета JetBlue, следовавшем из города Сан-Хуан (Пуэрто-Рико) в Форт-Лодердейл (США), родился мальчик. Об этом сообщает NBC 6 News.

На видео, снятом очевидцами, медицинский персонал помогает женщине родить, а пассажиры наблюдают за происходящим со своих мест.

«Мы благодарим членов экипажа и врачей, которые находились на борту, за их быстрые действия в стрессовых условиях», — прокомментировала случившееся менеджер по корпоративным коммуникациям Дженнифер Данг.

«Дарим аистам выходной. С мамой все в порядке, а этот рейс мы бы хотели назвать Born to be Blue в честь нашего самого молодого клиента», — говорится в официальном заявлени JetBlue.

В марте 2018 года туристку из России, рожающую в море в курортном городе Дахаб, сфотографировали из окна соседних апартаментов. На снимках видно, как она выходит из воды, как будто только что искупалась, а ее муж и отец выносят новорожденного вместе с пуповиной. Заснявшая роды Хадиа Хосни Эль Саид опубликовала фотографии в Facebook.

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