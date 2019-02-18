Режиссер «Кислоты» объяснил популярность наркотиков у молодежи

Режиссер Александр Горчилин пояснил, кому посвящена его картина «Кислота», и объяснил, почему наркотики пользуются популярностью среди московской молодежи. Он рассказал об этом в интервью РИА Новости.

Рассказывая о киноленте, 26-летний Горчилин описал основную проблему, которая подталкивает молодых людей к использованию запрещенных веществ: «Фильм был снят под впечатлением от тех, кого я вижу вокруг. Но как раз не творческой среды, а той, которая ходит в "Газгольдер" (московский клуб — прим. «Ленты.ру») по ночам и ест "колеса". При этом все очень толковые, умные ребята — просто не примененные в жизни в силу какого-то неверия в себя, в то, что происходит. Видимо, это связано с протестом как раз по отношению к предыдущему поколению, в чьи идеалы они не хотят верить».

Рассуждая о проблеме ценностей, режиссер отметил, что старшее поколение было более деятельным, так как молодежь не сталкивалась с проблемой «что мы завтра будем есть». Из-за этого материальное благополучие и семья потеряли свое значение.

По словам Горчилина, популярность скептицизма и цинизма привела к тому, что молодые люди перестали верить в себя, поэтому им проще обесценить собственную жизнь.

Главные герои «Кислоты» — два молодых приятеля из Москвы, которые в поисках своего места в жизни начинают употреблять наркотики. Фильм вошел в программу «Панорама» 69-го Берлинского кинофестиваля.

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