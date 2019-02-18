Росгвардейцы попались на торговле оружием покойников

В Москве задержали заместителя начальника отдела лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по Северо-Восточному административному округу и сотрудницу этого же подразделения за продажу оружия, принадлежащего умершему охотнику. Об этом пишет газета «Московский комсомолец».

Москвичка после смерти супруга в 2017 году сдала на утилизацию в лицензионно-разрешительный отдел четыре гладкоствольных и одно нарезное ружье. Однако сотрудница Росгвардии вместо того, чтобы поместить это оружие в специальную камеру хранения, выставила его на продажу, разместив объявления в интернете.

Предварительно ее начальник выдал разрешение на реализацию ружья с нарезным стволом. Был составлен фальсифицированный акт передачи оружия, где от имени покойника расписалась подчиненная.

Сотруднице Росгвардии как матери двоих детей избрали меру пресечения в виде запрета на определенные действия, а ее начальника поместили под домашний арест.

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