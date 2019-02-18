Стали известны подробности избавления россиян от «поверочного рабства»

Комитет Совета Федерации по соцполитике планирует разработать законопроект об освобождении россиян от «поверочного рабства» уже в весеннюю сессию. Об этом сообщил ТАСС глава комитета Валерий Рязанский.

Сенатор уточнил, что на аналогичный законопроект, который ранее инициировал Росстандарт совместно с Минпромторгом, Минэкономразвития и Минстроем, был направлен отрицательный отзыв. По словам Рязанского, это связано с тем, что в конце 2018 года в российское законодательство уже были внесены изменения в системе учета, контроля и поверки счетчиков электроэнергии.

Так, с середины 2020 года эта обязанность официально снимается с жильцов и перекладывается на плечи энергоснабжающих организаций. Остальные виды счетчиков (горячей и холодной воды, газа) относятся к компетенции Минстроя, а не Минэнерго, и требуют отдельного законопроекта, пояснил Рязанский.

«Было бы хорошо синхронизировать временные параметры будущего закона и уже принятого, чтобы он тоже вступил в силу с середины 2020 года, мы будем к этому стремиться», — добавил сенатор.

Ранее глава Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, что россиян освободят от необходимости следить за правильностью показаний счетчиков коммунальных ресурсов. По его словам, документ затронет счетчики на воду, газ, тепловую и электроэнергию.

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