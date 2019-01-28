Россиян начнут штрафовать за отказ ставить счетчики на газ

Депутаты предложили освободить «Газпром» от штрафов за неустановленные счетчики потребления газа, если установке препятствовали потребители, передает «Интерфакс» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по энергетике Павла Завального.

Оплата штрафов в этом случае ляжет на плечи самих потребителей. По словам Завального, сейчас на счету «Газпрома» уже порядка 400 тысяч не установленных по вине россиян счетчиков. Сейчас соответствующие поправки в административный кодекс рассматриваются в правительстве.

Ранее сообщалось, что «Газпрому» грозит многомиллиардный штраф за неустановленные счетчики. По предварительной оценке, он может составить 30 миллиардов рублей. Госкомпания просила двухлетнюю отсрочку от штрафов.

Начальник отдела внутреннего рынка Минэнерго Артем Верхов признал проблему с установкой счетчиков в домах. Он заверил, что ведомство внесет поблажки для компании и пролоббирует в Госдуме проект продления срока установки счетчиков вплоть до 2021 года.

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