Установка новых счетчиков газа обойдется в миллиарды

Россиян, пользующихся центральным газоснабжением, могут обязать установить «умные счетчики». Об этом во вторник, 11 декабря, сообщает «Коммерсантъ».

Вице-премьер Дмитрий Козак поручил проработать вопрос Минэнерго, Минэкономики и ФАС на совещании 4 декабря. Ведомства должны представить план перехода на новые счетчики в правительство до 1 марта 2019 года.

По экспертным оценкам, стоимость счетчиков составит порядка пяти тысяч рублей за штуку. В масштабах страны расходы оцениваются примерно в 130 миллиардов рублей.

В середине ноября сообщалось, что «Газпром» не успел в срок оборудовать дома около 300 тысяч россиян газовыми счетчикам. За это компании угрожает штраф в размере до 30 миллиардов рублей.

Как сообщил гендиректор дочернего подразделения госкомпании «Газпром межрегионгаз» Николай Исаков, основная проблема состоит в том, что граждане отказываются устанавливать счетчики и не пускают домой специалистов.

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