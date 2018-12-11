Экономика
 
Последние новости
Стали известны подробности глобального сбоя в столичном метро
Данные 52 миллионов пользователей сервиса Google оказались в открытом доступе
18-летний футболист подорожал на 800 процентов
У дагестанских коррупционеров нашли московских кураторов
В глобальном сбое подземки обвинили москвичей
Россия снизит добычу нефти с января
Сбитого школьницей полицейского решили посадить за сокрытие ДТП
Опоздавшие на школьный автобус дети помогли отцу разбогатеть
Под землей нашли затерянный мир
Новости партнеров

Установка новых счетчиков газа обойдется в миллиарды

Перейти в «Мою Ленту»

Россиян, пользующихся центральным газоснабжением, могут обязать установить «умные счетчики». Об этом во вторник, 11 декабря, сообщает «Коммерсантъ».

Вице-премьер Дмитрий Козак поручил проработать вопрос Минэнерго, Минэкономики и ФАС на совещании 4 декабря. Ведомства должны представить план перехода на новые счетчики в правительство до 1 марта 2019 года.

По экспертным оценкам, стоимость счетчиков составит порядка пяти тысяч рублей за штуку. В масштабах страны расходы оцениваются примерно в 130 миллиардов рублей.

В середине ноября сообщалось, что «Газпром» не успел в срок оборудовать дома около 300 тысяч россиян газовыми счетчикам. За это компании угрожает штраф в размере до 30 миллиардов рублей.

Как сообщил гендиректор дочернего подразделения госкомпании «Газпром межрегионгаз» Николай Исаков, основная проблема состоит в том, что граждане отказываются устанавливать счетчики и не пускают домой специалистов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Конфоркам придется поумнеть
Оставшимся без горячей воды киевлянам придется доплатить за газ
«Газпром» предложил повысить цены на газ для населения
Россияне высказались против продажи дешевого газа дружественной Белоруссии
Другие материалы рубрики
Экономика00:06Сегодня

Черная мечта

Россияне хотят жить хорошо на деньги от нефти. Аляска делает это уже 40 лет
04:21Сегодня

Россияне увлеклись кредитами на «черный день»

20:1510 декабря

Apple запретили продавать iPhone в Китае

22:0510 декабря

Эксперт рассказал о «сверхльготах» для «Новатэка»

Экономика00:01 9 декабря

Понять и простить

Простым грузинам спишут миллионные долги. Россиянам так не повезет
16:15 8 декабря

Министр отказался верить в трудности россиян

17:2410 декабря

Российская экономика попала в цикл спада

20:0010 декабря

Российский рынок бензина столкнулся с новой проблемой

Экономика10:30 4 декабря

Хуже некуда

Apple покупает Tesla, пока Америка сидит без света. Пугающий прогноз на 2019 год
13:47 8 декабря

В новой нефтяной сделке нашли вред для России

16:1510 декабря

Назван любимый офшор российских чиновников

16:1210 декабря

Россиян оставили без доступного «Боярышника»

Россия
Не читал, но осуждаю
25 лет россияне живут по Конституции. Помните, о чем она?
«Я понимала, что меня арестуют»
Она чувствовала зло и боролась с ним всю жизнь. Умерла Людмила Алексеева
«Когда ты наконец умрешь?»
Из-за рака тебя бросают родные и друзья. Как найти силы жить?
«Так можно вообще всех христиан запретить»
Как российский ученый помешал силовикам и лишился работы
Определены регионы с самым большим числом должников по ЖКХ
Собянин объяснил повышение цен на парковку в Москве
Россияне признали массовый характер сексуальных домогательств
Все материалы
Мир
Петр Порошенко«Запад не контролирует Украину»
Американский эксперт о Порошенко, Донбассе и истинном отношении США к Киеву
Подсчитаны контактировавшие с Россией соратники Трампа
Япония перестала искать погибших при столкновении самолетов
Французы разочаровались в «желтых жилетах» и поддержали Макрона
Отправку российских Ту-160 в Венесуэлу назвали разбазариванием госсредств
В конфликте между Россией и Украиной усмотрели сценарий Первой мировой войны
«Это уличная война»
 
Все материалы
Бывший СССР
Взяли власть
В Армении прошли выборы. Сторонники Пашиняна победили с разгромным счетом
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
«Привезли столько гробов, что можно три города похоронить»
Землетрясение в Армении унесло жизни тысяч людей. О нем не могут забыть 30 лет
СБУ выпустила брошюру об «опасности» канонической церкви
Климкин захотел ответить России креативными санкциями
Захваченные украинские моряки возненавидели «Русское радио»
Пятикратно отстраненный Додон отказался идти на уступки
Все материалы
Экономика
Черная мечта
Россияне хотят жить хорошо на деньги от нефти. Аляска делает это уже 40 лет
Россияне увлеклись кредитами на «черный день»
Apple запретили продавать iPhone в Китае
Эксперт рассказал о «сверхльготах» для «Новатэка»
Российская экономика попала в цикл спада
Российский рынок бензина столкнулся с новой проблемой
Понять и простить
Простым грузинам спишут миллионные долги. Россиянам так не повезет
Все материалы
Силовые структуры
Лицо под граммом
Держателя российского общака взяли с кокаином. Кому уйдут воровские миллионы?
«Он сказал, что отрежет ему уши»
Ученики — о московском школьнике, который попытался покончить с собой в классе
Покровители «Черкизона»
Полицейские годами отмазывали хозяев главного рынка России. И брали миллионы
Самый жестокий маньяк России решил вернуть звание офицера милиции
Российский чиновник украл взлетно-посадочную полосу и избежал тюрьмы
Эвакуация тысяч человек из «Склифа» оказалась учениями
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Иосиф Сталин, 1918 г.«Эльцины завопят, что башкиры режут христиан!»
Какая затея Сталина могла расколоть Россию
Добрые друзья
Чем занимались британские солдаты, пока русские убивали русских
Точка невозврата
Ученый создал детей-мутантов втайне от всех. На него ополчился весь мир
Россия утратила способность «видеть» подлодки США
Искусственный интеллект EVE Online вышел из-под контроля
Созданы вечно текущие капли первородной материи
В США сочли устаревшей малозаметность Су-57
Все материалы
Спорт
«У меня что-то щелкнуло»
Загитова — больше не лучшая в мире. Ее обошла бывшая юниорка
Хоккеисты команды НХЛ подрались на тренировке
18-летний футболист подорожал на 800 процентов
Бузовой предложили КАМАЗ за футболистов
Олимпийский чемпион отказал российскому биатлонисту в уважении
Слуцкая посоветовала обратиться к психологу затравившим ее фанатам Загитовой
Фанаты Загитовой затравили еще одну олимпийскую призерку
Все материалы
Культура
«Трупы выбрасывали. Вьюги их заметут»
Девять кругов лагерного ада Александра Солженицына
Выставка «Пикассо &amp; Хохлова» в ГМИИ имени ПушкинаЖенщины парижской богемы
Они встречались, страдали и расставались. Истории их любви теперь изучают толпы
До дрожи
Кровь, пауки и кошмары: что таит в себе самый жуткий мультфильм года
Названа самая прослушиваемая песня XX века
Ефремова заподозрили в новом скандале
Определены самые живучие герои «Игры престолов»
«Вы что, намекаете, будто он педофил?»
Как жить, когда твоя мать — чудовище, а отец неизвестен
Все материалы
Интернет и СМИ
Сквозь пыль
Тишина, смерть и боль на лучших снимках года
Звездный доктор намекнул на пользу презервативов и был обруган
«Уважаемый, я вызываю уголовную полицию!»
Малахов вверг телевидение в кромешный ад. Россияне отказываются это терпеть
Названо имя первого рэпера на «Голубом огоньке»
Огненный шар в телестудии испугал ведущего и сорвал прямой эфир
Российских журналистов прогнали с форума оппозиции криками «Слава Украине!»
Усыпанный бриллиантами самолет посеял раздор в сети
Все материалы
Ценности
Хозяева витрин
Они воровали одежду из магазинов. Теперь им подражает весь мир
«Я начал показывать свою жуткую сторону»
Дима Билан о дырявых брюках, лысине и русском мате
Папа разврата
Инцест и отравления в роскошном замке. Как жил Папа Александр VI Борджиа
Названы самые популярные у знаменитостей прически
Найден способ избавиться от толстого живота
Меган Маркл копировала Кейт Миддлтон из жажды очаровать королеву
Гошу Рубчинского обвинили в домогательствах к подростку
Все материалы
Путешествия
Минута славы
Сибирь — это не только холод и медведи. Почему туда поедут тысячи туристов?
Лыжи, ярмарки и колокол любви
Что делать в Словении на новогодние праздники
Подземное царство
Что на самом деле нужно смотреть в Турции
Туристка подпрыгнула ради фото на день рождения и умерла
Белорусский самолет сбил украинские фонари и устроил переполох в аэропорту
США перестали считать Россию опасной для туристов
Пенсионерка просидела восьмичасовой полет возле зловонного кресла и отомстила
Все материалы
Из жизни
«О, у вас же президент Путин! Он очень классный!»
История россиянки о жизни в Китае
Отдых строгого режима
У них так много работы, что они прячутся в тюрьме. И платят за это
Красота с мозгами
Кто стал новой «Мисс мира» и что о ней известно
Девочка отдала три доллара полиции и получила ответ через 14 лет
Полицейские оседлали верблюдов
Упавшее в унитаз кольцо вернулось к хозяйке спустя девять лет
Родителям помогли найти отобранную 32 года назад дочь
Все материалы
Все правильно сделали
Как BMW X5 остается собой, если в нем нет ничего прежнего?
Корпорация монстров
Самые чудные автомобили самой странной гоночной серии мира — 24 часа Ле Мона
Жеребцы против стрел
Ferrari и Mercedes-Benz — две захватывающие истории соперничества
Гоночные легенды Лос-Анджелеса
Самые необычные гоночные машины, которые когда-либо строили в Калифорнии
Pininfarina выбрала имя для «самого мощного итальянского автомобиля»
Начались продажи «вседорожного» Renault Logan с вариатором
McLaren представил открытую версию суперкара 720S
Все материалы
Дом
Золото партии
Квартиры в хрущевках стремительно дорожают. Есть ли смысл их покупать?
Люблинский литейно-механический заводЗона отчуждения
Как выглядит и чем живет худший район Москвы
«Я боялась зайти в ванную»
Как безработная москвичка решила временно пожить с мигрантами
В Москве подорожал капремонт
Более 700 человек стали жертвами квартирных мошенников из Краснодара
В Новой Москве подорожали старые квартиры
Аналитики заметили беспрецедентный рост спроса на квартиры в Москве
Все материалы