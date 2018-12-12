Власти задумались о деньгах на установку счетчиков газа у россиян

Минэнерго поддерживает внедрение умных счетчиков учета газа, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там подтвердили, что Минэнерго получило соответствующее поручение правительства и теперь его прорабатывает. Основным вопросом остается источник финансирования установки счетчиков.

Как отметили в пресс-службе, рассматривается вариант возложить обязанности по установке счетчиков на газораспределительные организации с соответствующей компенсацией затрат, «источники которой также необходимо будет проработать».

Ранее сообщалось, что по итогам совещания в правительстве 4 декабря вице-премьер Дмитрий Козак поручил Минэнерго, Минэкономики и ФАС подготовить к марту 2019 года план перехода населения на счетчики на газ. По экспертным оценкам, стоимость одного прибора составит около пяти тысяч рублей за штуку. В масштабах страны расходы оцениваются примерно в 130 миллиардов рублей.

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