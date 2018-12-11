Правительство объяснило обязательную установку счетчиков на газ

Илья Джус, представитель вице-премьера Дмитрия Козака, который курирует газоснабжение в стране, заверил, что обязательной установки газовых счетчиков пока не будет, соответствующий вопрос в правительстве не обсуждался. Слова представителя Козака приводит РИА Новости.

«Идея обязательной установки цифровых газовых счетчиков не обсуждалась в правительстве. Совещание у Козака касалось систем учета в электроэнергетике», — заявил Джус.

Издание «Коммерсантъ» 11 декабря сообщило, что по итогам совещания в правительстве 4 декабря Дмитрий Козак поручил проработать вопрос об обязательной установке счетчиков на газ для населения. Илья Джус заявил газете, что вопрос проходит «первичную проработку».

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Стоимость установки умных счетчиков, которые предлагали в правительстве, составит пять тысяч рублей, а для того, чтобы установить их по всей Центральной России, потребуется примерно 130 миллиардов рублей. Предварительный план внедрения газовых счетчиков Козак потребовал предоставить до 1 марта 2019 года.

В ноябре сообщалось, что «Газпром» не успел оборудовать 300 тысяч домов россиян газовыми счетчиками, за что компании грозит многомиллиардный штраф. Представитель компании тогда объяснил это тем фактом, что жильцы просто не пускают представителей компании в дом.

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