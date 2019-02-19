Россияне нашли причины своих бизнес-провалов

Россияне назвали главные проблемы и препятствия для того, чтобы начать свое дело. Об этом свидетельствует опрос, проведенный сервисами VK Business и Research.mail.ru, копия которого имеется в распоряжении «Ленты.ру».
В исследовании приняли участие 2,5 тысячи человек из восьми федеральных округов. Абсолютное большинство опрошенных (58 процентов) пожаловались на сложность начать собственный бизнес в России. Главная преграда на пути к бизнес-успехам, по их же мнению, — это отсутствие стартового капитала, за этот вариант проголосовали 66 процентов опрошенных.
Около трети опрошенных жалуются на собственную финансовую безграмотность, опасаясь, что личных знаний и навыков будет недостаточно для того, чтобы начать свое дело. При этом большинство не пугает высокая личная ответственность за результат, о страхах подобной ответственности заявили лишь девять процентов респондентов.
Половина опрошенных настаивает, что начать успешное дело в стране невозможно из-за стагнации экономики и высоких налогов. Около 42 процентов респондентов уверены, что просто не выдержат высокой конкуренции, а около трети жалуются, что не смогут получить финансирование на начальном этапе: либо не найдут инвесторов, либо не смогут получить кредитные средства.
При этом сама идея о старте своего дела россиянам интересна, около 62 процентов респондентов задумывались о том, чтобы запустить свой бизнес-проект. Чаще всего о бизнесе задумываются молодые люди 26-35 лет. 69 процентов опрошенных этой возрастной категории мечтают открыть свое дело. Больше всего их интересует сфера торговли. «Запустить свой проект в этой области готовы 17 процентов россиян, причем в равной мере — и мужчины, и женщины. К области чисто мужских интересов относится строительный бизнес (о нем говорят 16 процентов опрошенных), а женщины (14 процентов) мечтают завоевать beauty-рынок», — говорится в исследовании.
Самыми популярными бизнесами среди россиян стали: магазины, салоны красоты, парикмахерские, студии по ремонту квартир/техники/авто, кафе/рестораны, турагентства и бизнес по строительству домов. Самыми «изысканными бизнес-идеями» оказались: ветеринарная клиника, гончарное производство, винодельня, дельфинарий, книжная лавка, булочная, частный зоопарк, пасека, переработка мусора, животноводство.