Модели показали интимные части тела на подиуме

Британский модельер Пэм Хогг (Pam Hogg) выпустила на подиум моделей в прозрачной одежде. Об этом сообщает The Sun.

Показ состоялся во время недели моды в Лондоне. Дизайнер представляла новую коллекцию осень-зима 2019, которая полностью состояла из откровенных нарядов: участницы шоу демонстрировали облегающие комбинезоны из капроновой ткани, через которые были видны интимные части тела, и несли в руках хлысты. Некоторые костюмы были украшены нашивками из искусственного меха, другие — надписью Venus («Венера»).

Фото опубликовано @ginaparr_makeup

Кроме того, в коллекцию вошла одежда, головные уборы и аксессуары из черного латекса и кожи в стиле БДСМ, а также нижнее белье из золотистого материала.

На показе, в частности выступили 18-летняя дочь британского актера Рэя Уинстона Элли Рей (Ellie Rae) и бразильская модель Элис Деллол (Alice Dellal), которая ранее принимала участие в шоу Chanel и Agent Provocateur.

Пэм Хогг — одна из ведущих британских дизайнеров, отличающихся «бунтарским» подходом к высокой моде и выпускающих провокационные коллекции.

Ранее в феврале, во время недели моды в Нью-Йорке, модель бренда Vaquera вышла на подиум со странной деталью на нижнем белье. Речь идет о небольшой подушке, к которой лентой привязали фейковое украшение в виде кольца с крупным бриллиантом.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!