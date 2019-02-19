Пассажир просидел в трусах 12 часов полета и стал посмешищем

Пассажирка авиакомпании Air France пожаловалась на попутчика, который весь полет сидел рядом с ней без штанов и носков. О своих переживаниях девушка рассказала в Twitter. На ее посты обратило внимание издание The Sun.

Лиззи Томпсон была пассажиркой 12-часового рейса Париж — Лос-Анджелес и оказалась свидетельницей странного поведения мужчины, который сидел через проход. Сперва, еще до того, как самолет взлетел, турист начал раздеваться. «Человек в кресле напротив снял штаны и остался в трусах-боксерах», — написала Томпсон, добавив, что он снял и носки тоже.

Она опубликовала несколько фотографий, на которых пассажир разгуливал босиком по салону самолета. Это ужаснуло пользователей сети. «Что не так с людьми!??? Это же не твоя гостиная!» — писали они.

Затем мужчина выпил четыре мини-бутылки вина и заснул спустя два часа полета, а через четыре часа он замерз и надел пуховик, однако оставил ноги голыми.

После приземления Томпсон написала, что мужчина все же оделся. «Наконец-то он надел свои штаны. Хорошие новости: ничто так не сближает пассажиров, как полуголый попутчик в вашем ряду», — пошутила девушка.

Ее посты в Twitter стали вирусными и набрали тысячи лайков, комментариев и репостов. Пользователи сети подняли на смех обнаженного пассажира, а самым частым вопросом, который они задавали, был вопрос о его национальности.

В октябре 2018 года летевший из Нового Орлеана в Лондон пьяный палестинец разгуливал без трусов по самолету в присутствии детей. 56-летний Хатам Хамад выпил пять бокалов вина и разделся перед своим попутчиком Джоэлем Вильменэйем, который был с женой и двумя детьми. За это Хамада посадили в тюрьму на шесть недель.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!