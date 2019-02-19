Познер извинился за шутку о возможности «окосеть» в окружении китайцев

Телеведущий Владимир Познер во время заседания Общественной коллегии по жалобам на прессу извинился за шутку в адрес китайских туристов, передает ТАСС.

«Это была очень, на мой взгляд, неудачная шутка, — признал журналист. — На самом деле, я понимаю реакцию госпожи Басановой, я понимаю, что это ее оскорбляет. Я приношу свои извинения».

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На журналиста пожаловалась архитектор Туяна Басанова. Ее задела фраза Познера о разрезе глаз китайцев, которую он произнес в документальном сериале «Самые. Самые. Самые». «Я походил, посмотрел, очень много китайцев. Просто вы знаете... Я не окосел, нет?» — обратился он к зрителям во время посещения резиденции Санта-Клауса, подчеркнув свои слова характерным жестом.

Познер — член коллегии, которая рассматривает жалобу в его отношении. Отмечается, что заявительница приняла извинения телеведущего и согласилась с тем, что конфликт исчерпан.

Проект «Самые. Самые. Самые» посвящен путешествию Познера и телеведущего Ивана Урганта по Скандинавии и Финляндии.

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