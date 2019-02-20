Путин назвал срок обеспечения всех школ России интернетом

Все школы России должны быть обеспечены высокоскоростным интернетом к концу 2021 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Трансляция доступна на YouTube.

«Когда в 2006 году мы начали подключать школы к интернету, тогда казалось, что это прорыв. Но сегодня эти технологии кажутся древними», — сказал президент.

Он отметил, что «скорость должна увеличиться в 400 раз: со 128 килобит до 50-100 мегабит».

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