Наука и техника
 
Последние новости
В дневниках маршала нашли причину провала СССР в начале Великой Отечественной
В расследовании убийства российских журналистов в ЦАР указали на Донбасс
Пес три месяца прождал хозяев на месте пожара
Упавшая с крыши наледь сломала позвоночник российскому подростку
Украина анонсировала расторжение договора по Азовскому морю
Россиянам захотели запретить торговать валютой
Норвежский лыжник подрезал Устюгова и спровоцировал перепалку
Создан прибор для поиска инопланетной жизни
Путин запретил взыскание долгов с пенсий и пособий
Назарбаев отправил правительство Казахстана в отставку
Новости партнеров

На Солнце обнаружили новый феномен

Перейти в «Мою Ленту»

Астрономы обнаружили на Солнце струи в форме головастиков, названные «псевдошоками» (англ. pseudo-shock), которые выходят из зон с интенсивными магнитными полями. Они полностью состоят из плазмы. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Ученые проанализировали данные, полученные с помощью IRIS — космического аппарата NASA, предназначенного для изучения Солнца. Они заметили длинные струи, возникающие из солнечных пятен — относительно холодных регионов на поверхности светила с повышенной магнитной активностью. В длину они достигают почти пять тысяч километров, при этом в передней части они утолщены, что придает им форму головастиков.

Результаты компьютерного моделирования показали, что псевдошоки несут с собой достаточно энергии для нагрева внешнего слоя солнечной атмосферы — короны, которая в 200 раз горячее поверхности звезды. Ученые полагают, что эти выбросы возникают из-за магнитного переподключения, когда силовые линии в плазме разрываются и воссоединяются по-другому.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Зафиксирована ярчайшая вспышка в галактике
Пойман световой сигнал неизвестной природы
Девятая планета Солнечной системы оказалась загадочным кольцом
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:03Сегодня

Дели на десять

На что способен Samsung за 125 тысяч рублей с дырой в экране: Galaxy S10+
14:44Сегодня

Раскрыты возможности «Циркона» маневрировать на подлете к США

19:38 5 февраля

Решена загадка африканской пустыни

16:29Сегодня

Российская метеогруппировка «умерла»

Наука и техника00:0715 февраля

Откатал свое

Он был лучшим исследователем Марса, но погиб в песчаной буре. История Opportunity
12:17Сегодня

Израиль «уничтожил» российские вертолеты в рекламе своих противоракетных систем

12:38 3 февраля

В Египте нашли гробницу с полусотней мумий

12:56Сегодня

Исполнение поручения Путина назвали невозможным

Наука и техника00:0217 февраля

Атомный поезд

Что станет с Россией после ядерной войны и как в ней выжить — «Метро: Исход»
07:11Сегодня

Назван легкий способ предотвратить смертоносную болезнь мозга

09:1026 января

В США рассказали о российском «смертельном щите» из С-400

10:30Сегодня

У Су-57 обнаружилось «лицо»

Россия
«Для людей важно, что реально сделано»
Путин рассказал россиянам, как будет жить страна
«Пациента вылечим, а деньги придется забирать через подлог»
Российский врач о манипуляциях со статистикой, обманах и завышении показателей
«Преподаватель ожидает секса с молоденькой, а не суда»
Россиянка решила избавить студенток от домогательств и унижений в университетах
«Везде гадят и уезжают»
Зачем китайцы скупают земли в Сибири и чем они раздражают россиян
«Вытащить человека из депрессии может только любовь»
Россиянин из глубинки лишился конечностей, но стал знаменитым спортсменом и покорил мир
Кремль подтвердил источник заражения дизентерией в московских детсадах
Госдума обзаведется «стеной позора»
Все материалы
Мир
«В мусорном ведре лежала отрезанная голова»
Террористы бросили в Сирии своих жен и детей. Теперь они едут домой в Россию
Россия нашла у ЕС бациллу американской вседозволенности
Украину обвинили в подготовке новой провокации в Керченском проливе
Раскрыта крупная схема финансирования ИГ
В НАТО научились воевать в холодную погоду
«Угроза не исчезла»
 
Сергей Лавров, министр иностранных дел РоссииНовый мировой беспорядок
Хаос и своенравие России: что обсуждали в Мюнхене главные политики мира
Все материалы
Бывший СССР
Цена Союза
Белоруссия 20 лет объединяется с Россией. На это потрачены миллиарды, но результата нет
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си ЦзиньпинБольшой восточный брат
Китай помогает Белоруссии строить ракеты в обмен на ресурсы. У Лукашенко новый союзник
Русские сети
Литовская контрразведка разоблачила агентов Москвы. Они следили за судьями и прокурорами
На Украине объявили в розыск заподозренного в уничтожении Boeing «офицера ГРУ»
На Украине сочли Крым «более украинским»
Второе нашествие
Очаг терроризма вблизи России: Таджикистан на пороге нового вторжения исламистов
Эстония начала подготовку к войне
Все материалы
Экономика
Болезни роста
Почему в России и Америке дети из бедных семей не могут разбогатеть и стать успешными
«Почему не болит голова у фермера?»
Сельхозкооперативы имеют все шансы объединить индивидуальные хозяйства
Германия научит Россию собирать мусор
Корпорация МСП помогла встроить российский бизнес в немецкий
До последнего вздоха
Эти компании рассчитывают на вашу скорую смерть. Она принесет им миллионы
Австрия назвала преимущество «Северного потока-2» перед американским газом
В Rambler Group опровергли переговоры о продаже компании Сбербанку
Все материалы
Силовые структуры
«Поздравляем, у вас три судимости»
Ошибка МВД превратила законопослушного россиянина в преступника. Это сломало ему жизнь
«Полковник Квачков к бою готов!»
Он первым в России сел за вооруженный мятеж. А теперь выходит на волю: интервью Квачкова
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Банда Цапков выплатила потерпевшим в сто раз меньше положенного
Националист Демушкин досрочно вышел из колонии
Арестанты в российских СИЗО оказались забыты следователями
Самосуд родителей школьников над пятиклассником-хулиганом обернулся делом
Все материалы
Наука и техника
Как быстро российские ракеты долетят до США
«Посейдон» и «Циркон»: Путин рассказал о супероружии России, но пообещал не нападать первым
Дели на десять
На что способен Samsung за 125 тысяч рублей с дырой в экране: Galaxy S10+
Откатал свое
Он был лучшим исследователем Марса, но погиб в песчаной буре. История Opportunity
Раскрыты возможности «Циркона» маневрировать на подлете к США
Российская метеогруппировка «умерла»
Израиль «уничтожил» российские вертолеты в рекламе своих противоракетных систем
Исполнение поручения Путина назвали невозможным
Все материалы
Спорт
Скрытая угроза
Эта девочка стала чемпионкой США в 13 лет. Ее называют новой Загитовой
Олимпийский чемпион по биатлону заскучал по Шипулину
Норвежский лыжник подрезал Устюгова и спровоцировал перепалку
Вдова бойца MMA выжила в четырехчасовом избиении благодаря навыкам борьбы
Собиравшийся в Европу футболист «Зенита» перейдет в «Ростов»
«Реал» задумал избавиться от самого дорогого футболиста в истории клуба
Фрэнсис Нганну и Кейн ВеласкесСлавная охота
Африканский Хищник нокаутировал легенду UFC за 26 секунд
Все материалы
Культура
«Я хочу делать правду»
Он снял фильм о гастарбайтерах в России и получил приз в Каннах: Сергей Дворцевой об «Айке»
1999 год. Марк Алмонд (справа) на афтепати в московском гей-клубе«Мерин оказался бандитским, и братки выкатили счет»
Какой увидели Россию 90-х западные звезды, где они искали героин и о чем терли с бандитами
«80 процентов населения Земли — идиоты»
Андрей Макаревич о хождении во власть, спасении народа и говне
Умерла актриса из сериала «Глухарь»
Децл успел назвать наследника перед смертью
Хью Джекман попал в Книгу рекордов Гиннесса за преданность Росомахе
Умер швейцарский режиссер Клод Горетта
Все материалы
Интернет и СМИ
«Там актеры и спецэффекты. Они ненастоящие»
Порно предложили смотреть в школах. Это поможет детям лучше понять секс
«Обречены вечно стоять в очереди в гигантскую кассу»
Демоны панелек из фантастической России в работах цифрового художника
Опальный знаток «Что? Где? Когда?» рассказал об интригах за кадром шоу
Дедушка создал свод правил для будущего кавалера внучки и насмешил ее
Звезду «Что? Где? Когда?» обвиняют в подкупе ради выигрыша
Что известно о самом громком скандале в истории «Кто хочет стать миллионером?»
Люди из разных стран массово сознались в отвратительных вкусовых предпочтениях
Москвич с «демонически черным» глазом рассказал о комплексах и получил похвалу
Все материалы
Ценности
Немецкий бунтарь
Лагерфельд презирал русских мужчин и любил кошек. А женщины обожали его вещи
Восточная война
Музей невинности, озера и калорийная еда: что искать в главных городах Турции
Карл ЛагерфельдКарл Великий
Он изменил мир моды и стал легендой: умер дизайнер Лагерфельд
Раскрыт секрет перчаток Карла Лагерфельда
Кандидатка в самые молодые миллиардерши раскрыла правду о пластических операциях
Для российских военных создали новый телефон
Кошка Лагерфельда ушла в траур
Все материалы
Путешествия
«Дети и монахи любят бросать в приезжих булыжники»
Он проехал через весь Тибет и встретил живого Будду
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
«Не мочитесь по углам!»
Сыр, поезда и вода по колено. Чем Переславль-Залесский влечет москвичей
Пенсионерка не вынесла трансатлантический перелет и умерла
Пожилой турист полез купаться в джакузи и остался без пальца
Пассажир лучшей авиакомпании обнаружил скрытую камеру в самолете
Бизнес-джет почти врезался в пассажирский самолет над Москвой
Все материалы
Из жизни
«Часто слышу, что Путин — их кумир»
История россиянина о жизни в Японии
«Доживу до 180 лет, если выживу»
Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
Без лица
Эти люди обливались кислотой и бежали из страны, чтобы исчезнуть. Этого оказалось мало
Мужчина отбился от агрессивного койота кружкой
Фотография Путина обеспечила мировой рекорд трехметровому валенку
Девушка помыла руки в общественном туалете и заработала язвы на лице
Британка попросила сделать сумочку из своей ампутированной ноги
Все материалы
Пикап, который смог
В России представлен обновленный Mitsubishi L200 — что это за машина и сколько она стоит?
Все машины Формулы-1 2019 года
Первые живые кадры с болидами Ф1 для сезона 2019 года
История пикапов Mitsubishi
От трехколесок до «куриного налога»
Kia для богатых
Чем расстроил и чем приятно удивил представительский седан Kia K900 за четыре миллиона?
Audi оснастила SQ5 347-сильным дизелем с электронаддувом
УАЗ Хантер превратился в грузовик
Стали известны российские цены на обновленный Mitsubishi L200
Все материалы
Дом
Пора сдаваться
В Москве начался бум аренды квартир. Что теперь будет с ценами?
«У меня глаз начал дергаться, спать не могла»
Пара из Подмосковья накопила на «сталинку» и столкнулась с ее неприятным прошлым
Кончилась путевка
Россияне смогут остаться в Ялте навсегда. За небольшие деньги
Москвичи ринулись скупать офисы
Составлен портрет типичного российского квартиросъемщика
Путин предложил новые льготы по налогу на недвижимость
Коты затопили многоквартирный дом в Санкт-Петербурге
Все материалы