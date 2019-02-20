На Солнце обнаружили новый феномен

Астрономы обнаружили на Солнце струи в форме головастиков, названные «псевдошоками» (англ. pseudo-shock), которые выходят из зон с интенсивными магнитными полями. Они полностью состоят из плазмы. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Ученые проанализировали данные, полученные с помощью IRIS — космического аппарата NASA, предназначенного для изучения Солнца. Они заметили длинные струи, возникающие из солнечных пятен — относительно холодных регионов на поверхности светила с повышенной магнитной активностью. В длину они достигают почти пять тысяч километров, при этом в передней части они утолщены, что придает им форму головастиков.

Результаты компьютерного моделирования показали, что псевдошоки несут с собой достаточно энергии для нагрева внешнего слоя солнечной атмосферы — короны, которая в 200 раз горячее поверхности звезды. Ученые полагают, что эти выбросы возникают из-за магнитного переподключения, когда силовые линии в плазме разрываются и воссоединяются по-другому.

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