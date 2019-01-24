Пойман световой сигнал неизвестной природы

Международная группа астрономов зарегистрировала необычное явление в ядре галактики GALEXASC J015624.70-710415.8, удаленной от Земли на 1,7 миллиарда световых лет. Оно представляет собой транзиент (меняющий яркость источник света), обозначенный как OGLE17aaj, чья природа пока остается неизвестной. Об открытии сообщается в препринте, опубликованном в репозитории arXiv.

Явление было обнаружено с помощью системы обнаружения транзиентов OGLE-IV Transient Detection

System, которая осуществляет поиск астрономических объектов, меняющих яркость, в ближней инфракрасной области спектра. Ученые провели наблюдения за OGLE17aaj с использованием комплекса телескопов Very Large Telescope в Чили и других инструментов, расположенных в Чили, ЮАР и на орбите вокруг Земли.

Видимая звездная величина в наблюдаемом диапазоне инфракрасной области спектра за 60 дней изменилась с 21m до максимума в 20m (чем ниже величина, тем ярче объект), после чего транзиент затухал в течение 200 дней, прежде чем достигнуть плато. При этом абсолютная звездная величина, то есть та, что объект бы имел при расстоянии десяти парсек (32,6 световых лет) от наблюдателя, достигла -18m. В ультрафиолетовой области спектра максимальная видимая звездная величина достигала около 19m. При этом общее количество испущенной транзиентом энергии в настоящий момент достигает семи сексдециллионов (7 на 10 в 51-ой степени) эрг, что соответствует нижнему пределу энергии, выделяемой аккреционным диском в 0,04 массы Солнца.

По расчетам ученых, максимальная температура вспышки достигала 4 на 10 в 4-ой степени кельвинов, что не характерно для сверхновой, однако часто наблюдается при событиях приливного разрушения (англ. tidal disruption event, TDE), когда звезда проходит слишком близко к черной дыре или нейтронной звезде и разрывается на части. Однако рост звездной величины был слишком плавным для TDE, а ее уменьшение — еще медленнее. Поэтому исследователи отвергли эту версию.

По мнению астрономов, OGLE17aaj с большей вероятностью связан с активностью галактического ядра. Внутри последнего должна находиться относительно небольшая сверхмассивная черная дыра, имеющая аккреционный диск. Таким образом, заключают ученые, колебания блеска вызваны неизвестными изменениями в потоке вещества, образующего этот диск.

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