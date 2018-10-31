Доказано существование близкой к Земле гигантской черной дыры

Международная группа астрономов детально изучила компактный радиоисточник Sgr A* в центре Млечного Пути. Исследователи зафиксировали вспышки света, которые связаны с аккреционным диском вещества, вращающимся со скоростью, равной 30 процентов скорости света. Это подтверждает, что Sgr A* действительно является сверхмассивной черной дырой. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics.

Согласно современным представлениям, сверхмассивные черные дыры находятся в центрах галактик. Считается, что радиоисточник Sgr A*, который удален от Земли примерно на 26 тысяч световых лет, также относится к этому классу объектов.

Специалисты изучили Sgr A* с помощью инструмента GRAVITY, который объединяет свет ближнего инфракрасного (ИК) диапазона с четырех телескопов комплекса VLT (Чили). Астрономы зарегистрировали три яркие вспышки ИК-излучения, которое испускается высокоэнергетическими электронами. Такие вспышки связаны с «горячими точками» газа, движущегося на релятивистских скоростях во внутренней части аккреционного диска.

«Горячие точки» могут образовываться в результате перезамыкания силовых линий магнитного поля, в результате чего магнитная энергия тратится на ускорение заряженных частиц. Электроны становятся релятивистскими, то есть приобретают скорость, близкую к скорости света.

Наблюдения Sgr A* показали, что области, в которых происходит ускорение частиц, движутся вокруг черной дыры по часовой стрелке рядом с самой внутренней устойчивой круговой орбитой — наименьшей круговой орбитой, на которой может находиться частица, мало возмущающая внешнее поле. Они удалены от горизонта событий на 6-10 радиусов черной дыры, масса которой равна массе четырех миллионов Солнц.

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